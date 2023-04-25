Интересное 25 апреля 2023, 12:43 Utro.ru: в родительский день нельзя проводить уборку

Читать 360tv в

Православные верующие в родительский день, второй вторник после Пасхи, едут на кладбища и молятся об умерших. О том, что нельзя делать на Радоницу, сообщило Utro.ru.

В родительский день не стоит ругаться с родными людьми и спорить с ними. Также на Радоницу нельзя употреблять большое количество алкоголя. Кроме того, не следует проводить уборку дома — предки считали, что это нарушит покой домового.

Реклама

Отмечается, что в родительский день на кладбище нужно принести куличи и вспомнить об усопших что-то хорошее.