Интересное 11 июля 2023, 16:23 Utro.ru: в Крапивное заговенье нельзя гадать

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По народному календарю 11 июля отмечается Крапивное заговенье. О том, что нельзя делать в этот день, сообщило Utro.ru.

На Руси считали, что в этот период крапива приобретает чудодейственные свойства. В Крапивное заговенье следует воздержаться от различных гаданий, ведь в этот день нечистая сила получает особую мощь.

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Также 11 июля не стоит устраивать генеральную уборку и стирку. Отмечается, что в этот день не рекомендуется ругаться со старшими – это может привести к проблемам в личной жизни.