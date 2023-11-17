Интересное 17 ноября 2023, 12:05 Utro.ru: в год Зеленого дракона нужно дарить драгоценности и деньги в красных конвертах

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Новый 2024 год пройдет под покровительством Зеленого дракона, чтобы его задобрить, нужно дарить правильные подарки. Об этом сообщило Utro.ru.

Во-первых, символ года благоволит красному цвету и достатку. Поэтому хороших подарком будут деньги в красном конверте. Также он любит все блестящее. Близкому человеку под елку можно положить украшение.

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Наконец, драконы являются древними и мудрыми существами, которые уважают здоровый подход к жизни. Это делает абонемент на массаж или фитнес-клуб тоже прекрасным презентом.

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