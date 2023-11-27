Интересное 27 ноября 2023, 21:23 Utro.ru: в год Дракона следует выбирать красный, черный и золотой цвета

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Год Зеленого Дракона будет благосклонен к тем людям, в чьем арсенале найдутся красный, черный и золотой цвета. Это касается не только выбора одежды, но и дизайна маникюра, сообщило издание Utro.ru.

Женщинам, вдохновленным стилем актрисы Меган Фокс, можно сделать маникюр в нюдовом цвете, добавив вкрапления черного и золотого. На отдельном ногте будет хорошо смотреться рисунок змеи.

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Золотой оттенок подойдет и для маникюра в технике «кошачий глаз». Для его создания мастеру понадобится лишь лак и магнит, на ногтях не придется ничего рисовать. Любительницам классики можно сделать однотонный маникюр в красном или черном цветах.