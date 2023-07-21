Интересное 21 июля 2023, 13:38 Utro.ru: в день Прокопия Жнеца нельзя начинать новое дело

Читать 360tv в

Журналисты издания Utro.ru выяснили, что в день Прокопия, которого в народе также называют Прокопием Жнецом, нельзя начинать новые дела и отправляться в путешествия.

В православии этот праздник, который приходится на 21 июля, связывают с тремя святыми Прокопия, а также с явлением иконы Пресвятой Богородицы в Казани.

Реклама

Предки верили, что в этот день нельзя начинать новые дела, особенно, если со старыми не все закончено. Также не допускается безделье, иначе удача покинет человека.