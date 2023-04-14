Интересное 14 апреля 2023, 13:25 Utro.ru: в день Марьи Пустые щи нельзя резать хлеб ножом

Читать 360tv в

День Марьи Пустые щи отмечается 14 апреля, в этот день православная церковь вспоминает преподобную Марию Египетскую. О том, что нельзя делать в этот праздник, сообщило Utro.ru.

В День Марьи Пустые щи незамужним женщинам нельзя входить в дом, не закрыв за собой дверь. Также в этот день запрещено ругаться и ссориться с родными людьми.

Реклама

Кроме того, в праздник нельзя разрезать хлеб ножом — его нужно ломать руками. Предки считали, что купленная 14 апреля одежда и обувь будет долго служить.