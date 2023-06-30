30 июня 2023, 12:45
Utro.ru: в день Мануйла и Савелия запрещается давать деньги в долг
Наши предки верили, что в день Молодого Ярило, или Мануйло и Савелия, который отмечают 30 июня, нельзя давать деньги в долг. Об этом написало utro.ru.
В праздник, связанный с «затаиванием» солнца, детям запрещали срывать кувшинки, а взрослым — выносить из дома огонь, спички и свечи.
Реклама
Праздник лучше всего проводить дома в кругу семьи. Также считается, что этот день благоприятен для переезда.
Праздники
Реклама
Реклама