Интересное 30 июня 2023, 12:45 Utro.ru: в день Мануйла и Савелия запрещается давать деньги в долг

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Наши предки верили, что в день Молодого Ярило, или Мануйло и Савелия, который отмечают 30 июня, нельзя давать деньги в долг. Об этом написало utro.ru.

В праздник, связанный с «затаиванием» солнца, детям запрещали срывать кувшинки, а взрослым — выносить из дома огонь, спички и свечи.

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Праздник лучше всего проводить дома в кругу семьи. Также считается, что этот день благоприятен для переезда.