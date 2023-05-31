31 мая 2023, 12:42
Utro.ru: в день Федота Овсяника нельзя сидеть под осиновым деревом
Наши предки верили, что в день Феодота Анкирского, которого в народе зовут Федотом Овсяником, нельзя сидеть под осиновым деревом, чтобы не заработать суставную болезнь. Об этом написало utro.ru.
В народе 31 мая считают началом периода для посева овса. Одиноким девушкам в день Федота Овсяника не стоит сидеть дома. Прогулки на улице помогут встретить им своего избранника.
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Православные верующие считают, что если в этот день бежать за машинами и автобусами, то можно столкнуться с серьезными денежными проблемами. Кроме того, в этот день нельзя давать свои ключи от дома посторонним людям и не стоит покупать ношенные вещи.
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