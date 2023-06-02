02 июня 2023, 17:31
Utro.ru: в день Фалалея Огуречника нельзя стричь детей
По народному календарю 2 июня православные верующие отмечают день Фалалея Огуречника или Грядочника. О том, что нельзя делать в этот день, сообщило Utro.ru.
В праздник не стоит стричь детей и идти по дороге, по которой прошла рыжая кошка. Также беременным женщинам не следует заниматься рукоделием — предки считали, что ребенок может запутаться в пуповине.
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Кроме того, в день Фалалея Огуречника нельзя оставлять детей под присмотром посторонних. людей.
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