Интересное 30 мая 2023, 15:03 Utro.ru: в день Евдокии Свистуньи нельзя есть каши

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Православные верующие 30 мая вспоминают преподобную Евдокию Московскую или Евдокию Свистунью. О том, что нельзя делать в этот день, сообщило Utro.ru.

В праздник запрещалось варить каши и употреблять их в пищу. Также в этот день нежелательно есть макароны и выпечку, лучше всего отдать предпочтение блюдам из картофеля.

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Кроме того, на Евдокию Свистунью запрещалось ходить в лес — предки считали, что в этот день высокие шансы стать жертвой укуса змеи.