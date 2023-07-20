Интересное 20 июля 2023, 13:52 Utro.ru: в день Авдотьи нельзя купаться в водоемах и стирать вещи

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Наши предки верили, что в день святой Авдотьи, которая была дочерью князя суздальского Дмитрия Константиновича, нельзя купаться в водоемах. Об этом написало Utro.ru.

Православные верующие считали, что водяной в этот день отличается сильной агрессией и может проявить недоброжелательность к людям, которые случайно ступили на его территорию. Заход в воду мог обернуться травмой, поэтому в водоемы никто не лез.

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В этот день также запрещается стирать вещи, чтобы не «вымыть» человека и не обречь его на безденежье.