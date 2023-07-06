Интересное 06 июля 2023, 12:55 Utro.ru: в день Аграфены Купальницы нельзя стирать постельное белье

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Православные верующие 6 июля вспоминают святую мученицу из Рима Агриппину, которая решила посвятить свою жизнь служению Богу. О том, что нельзя делать в этот день, сообщило Utro.ru.

В праздник не следует стирать постельное белье — предки считали, что это может привести к разладу в семье. Также 6 июля не стоит протирать пыль, иначе вместе с ней можно вымести из дома удачу.

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Отмечается, что в день Аграфены Купальницы нельзя заниматься огородом и ругаться со старшими.