Интересное 06 апреля 2023, 13:35 Utro.ru: в Артемонов день нельзя ходить в гости

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По народному календарю 6 апреля православная церковь вспоминает святителя Артемия, который заступался за тех, кому нужна была помощь. О том, что нельзя делать в этот день, сообщило Utro.ru.

В этот праздник не рекомендуется оставлять свое жилье неубранным, иначе вся семья будет болеть круглый год. Также 6 апреля не стоит отказываться от ужина в семейном кругу.

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Кроме того, в Артемонов день запрещается ходить в гости. Предки считали, что из-за таких встреч удача человека может уйти к другому.