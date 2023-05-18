Интересное 18 мая 2023, 12:01 Utro.ru: употребление сладкой воды приводит к проблемам с памятью

Читать 360tv в

Люди, употребляющие сладкие напитки на регулярной основе, подвержены развитию деменции и возникновению проблем с памятью. Об этом сообщило Utro.ru.

Врачи утверждают, что у любителей сладкой воды в 2,9 раз выше показатель возникновения болезни Альцгеймера. Кроме того, у этих людей зафиксировали меньший объем головного мозга чем у тех, кто от подобных напитков отказывается.

Реклама

Отмечается, что лучшей заменой сладостям станут фрукты.