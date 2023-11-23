Интересное 23 ноября 2023, 13:52 Utro.ru: смотреть в окно ночью считалось на Руси плохой приметой

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Наши предки были очень суеверны, и много примет были связаны с окнами и зеркалами. Об этом сообщило Utro.ru.

Например, на Руси опасались смотреть по ночам в окно. Потому что считалось, что оно может быть дверью в потусторонний мир, через который в дом придет беда. Опасались и стука в окно по ночам, потому что верили, что это пытается установить контакт кто-то из умерших. Откликаться на стук было категорически запрещено, в противном случае, как считали на Руси, можно было лишиться души.

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