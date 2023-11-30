Интересное 30 ноября 2023, 16:41 Utro.ru: салат «Венок» станет идеальным украшением новогоднего стола

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Кроме традиционных салатов, которые есть на каждом новогоднем столе, нужно не боятся пробовать новые рецепты. Об этом сообщило Utro.ru.

Например, настоящим украшением станет салат «Венок», который состоит всего из нескольких ингредиентов. Для него потребуется по пять отварных картофелин и яиц, три вареные морковки и по 200 граммов вареной говядины и грецких орехов. Желтки нужно отделить от белков, а потом все составляющие натереть на терке. Затем в середину блюда поставить бокал и начать выкладывать вокруг него слои. Сначала идет картошка, потом морковь, говядина и зеленый лук, грецкий орех, яйцо и снова картофель.

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Каждый слой нужно смазать майонезом и добавить специи по вкусу. Потом получившийся венок украсить и подавать к столу.

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