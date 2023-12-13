Интересное 13 декабря 2023, 17:09 Utro.ru: салат с куриной грудкой и морковью может стать альтернативой оливье на новогоднем столе

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Для большинства россиян традиционный новогодний стол не может обойтись без оливье, но те, кому он надоел, могут воспользоваться альтернативными рецептами. Об этом рассказало Utro.ru.

Например, можно приготовить нежный салат всего из шести ингредиентов. Для него потребуется 300 граммов филе грудки, три куриных яйца, по 150 граммов сыра и корейской морковки, три зубчика чеснока, пять столовых ложек майонеза и соль.

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Для начала надо сварить грудку и яйца. Выкладывать салат нужно слоями. Сначала грудку, потом морковку, затем натертые яйца и сыр. Слои смазать майонезом и повторить. Салату нужно дать немного настояться и можно подавать на стол.

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