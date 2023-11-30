Интересное 30 ноября 2023, 13:27 Utro.ru: Рыб, Козерогов и Тельцов ждет финансовая прибавка в декабре

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Журналисты издания Utro.ru, ссылаясь на астрологов, рассказали, каких знаков зодиака ждет денежная прибавка в последний месяц 2023 года. В числе счастливчиков оказались Козероги, Тельцы и Рыбы.

Специалисты не советуют Рыбам в первый же день тратить полученные деньги. Часть их них лучше отложить на будущее.

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Козерогам рекомендуется потратить неожиданное богатство не на что-то практичное, а на что-то приятное. А вот Тельцам можно выделить часть подарка судьбы на подарки для близких и друзей.