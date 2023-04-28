Интересное 28 апреля 2023, 14:45 Дачникам рассказали, какую золу не стоит использовать для подкормки культур Utro.ru: категорически нельзя использовать для создания золы ДСП

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Ни в коем случае нельзя использовать для золы ДСП, окрашенные доски или подобную обработанную древесину. Об этом дачникам рассказали журналисты издания utro.ru.

Бумага, которая пропитывается различными химическими растворами, также не сможет служить подкормкой для растений.

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Лучше всего в качестве золы использовать злаковые или сухую ботву. Она очень богата фосфором. Если растениям сильно не хватает калия, можно взять древесную и лиственную золу. Она насытит культуры недостающим микроэлементом.