Интересное 13 декабря 2023, 17:06 Utro.ru: подорожавшие яйца в оливье можно заменить на более дешевую фасоль

Читать 360tv в

Стремительно дорожающие яйца скоро станут деликатесом на новогоднем столе. Поэтому появляются рецепты с заменой этого ингредиента на альтернативные. Об этом сообщило Utro.ru.

Например, яйца в традиционном новогоднем салате предложили заменить на консервированную фасоль, которая похожа на них по текстуре. Кроме того, можно добавить в оливье грибы. На выбор предлагают лесные или магазинные вешенки и шампиньоны.

Авторы: