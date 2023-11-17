Интересное 17 ноября 2023, 11:46 Utro.ru: очистить нагар в духовке поможет смесь соды и уксуса

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Многие безуспешно пытаются справиться с нагаром в духовке, потому что многие чистящие средства не могут его убрать, но есть эффективный способ. Его рецепт состоит из продуктов, которые найдутся на каждой кухне. Об этом рассказало Utro.ru.

Для этого нужно смешать в металлической миске стакан соды, половину стакана воды и две столовые ложки уксуса. Половину раствора нужно толстым слоем нанести на самые большие и жирные пятна. А остатки прямо в емкости поместить на верхнюю полку духового шкафа, выставить температуру в 100 градусов и оставить на 45 минут.

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Потом открыть духовку, дать немного остыть и смыть весь жир и нагар влажной тряпочкой.

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