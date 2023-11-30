Интересное 30 ноября 2023, 16:23 Utro.ru: наждачка или куски резинового коврика на подошвах помогут не скользить на льду

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Зимой традиционно возникает вопрос, как пройти по скользкому льду и не упасть. О народных способах сохранения устойчивости рассказало Utro.ru.

Во-первых, можно приклеить к подошвам зимней обуви кусочки крупнозернистой наждачной бумаги. Также можно приладить к ботинкам фрагменты недорогого прорезиненного коврика из тех, что обычно кладут у двери. Оба эти способа делают подошвы гораздо менее скользкими.

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