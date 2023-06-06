Интересное 06 июня 2023, 13:31 Utro.ru: на Симеона Столпника нельзя срывать цветки шиповника

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По народному календарю 6 июня православные верующие вспоминают святого Симеона Столпника из Каппадокии, жившего в четвертом веке. О том, что нельзя делать в этот день, сообщило Utro.ru.

В праздник не следует срывать цветки шиповника, иначе можно потерять любимого человека. Также в этот день не стоит жаловаться окружающим людям на свои неудачи в жизни.

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Отмечается, что сильные ливни на Симеона Столпника обещают отличный урожай грибов и снежную зиму.