Интересное 16 мая 2023, 17:44 Utro.ru: на Мавру Рассадницу нельзя пить молоко

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По народному календарю 16 мая православные верующие отмечают день Мавры, прозванной Рассадницей. О том, что нельзя делать в этот день, сообщило Utro.ru.

На Мавру Рассадницу не следует употреблять молоко. Предки считали, что этот напиток может негативно сказаться на здоровье человека. Также 16 мая нельзя устраивать шумные вечеринки, такие встречи могут привести к разладу в семье.

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Отмечается, что агрессивное отношение к животным в этот день может стать причиной финансовых проблем.