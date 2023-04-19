Интересное 19 апреля 2023, 12:03 Utro.ru: на Евтихия Тихого строго запрещается рубить яблони и березы

Читать 360tv в

В день Евтихия Тихого, который празднуется 19 апреля, строго запрещается рубить яблони и березы. Наши предки верили, что именно этот день подскажет, каким будет урожай, написало utro.ru.

По преданию яблони и березы находятся под особой защитой высших сил. Предки говорили, что если нарушить традицию, то можно навлечь на себя их гнев.

Реклама

Дурная примета в этот день — бросаться яблоками или выбрасывать недоеденные фрукты. Чтобы не навлечь нечистую силу, не стоит надевать наряды черных, синих или зеленых цветов.