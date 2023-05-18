18 мая 2023, 12:08
Utro.ru: на Арину Капустницу нельзя ходить в гости к незамужним подругам
Православные верующие 18 мая вспоминают первую женщину среди великомучеников Арину Капустницу или Рассадницу. О том, что нельзя делать в этот день, сообщило Utro.ru.
На Арину Капустницу не стоит посещать незамужних подруг и приходить в гости к вдовам. Предки считали, что такие встречи могут повторить их горькую судьбу.
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Также в этот день нельзя оставлять дом неубранным и распускать сплетни, иначе весь год можно провести в болезни.
Православие
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