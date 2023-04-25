25 апреля 2023, 12:39
Utro.ru: льняное масло способствует снижению уровня холестерина в крови
В льняном масле содержится большое количество полезных микроэлементов и жирных кислот, оно нормализует давление и снижает уровень холестерина в крови. Об этом сообщил сайт Magazin Novosti.
Отмечается, что регулярное употребление льняного масла способствует благоприятной работе сердечно-сосудистой системы. Также этот продукт эффективен при избавлении от лишнего веса.
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Как сообщило Utro.ru, использование масок на основе льняного масла улучшит состояние кожи и предаст ей здоровый вид.
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