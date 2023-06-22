Интересное 22 июня 2023, 10:45 Utro.ru: кондиционер для волос и антистатик для одежды помогут убрать пыль в доме

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Кондиционер для волос и антистатик для одежды помогут эффективно удалить пыль с полок. Лайфхаком для уборки поделилось издание utro.ru.

Для приготовления раствора необходимо взять 200 миллилитров воды, добавить в нее немного кондиционера и напшикать в полученную смесь антистатика. Полученный раствор следует хорошо перемешать.

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Далее смесь следует залить в пульверизатор, распределить ее на полки и протереть тряпкой. Пыль не появится как минимум неделю.