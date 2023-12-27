Интересное 27 декабря 2023, 16:04 Utro.ru: категорически запрещено вносить подкормку перед посадкой растения

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Многие начинающие садоводы совершают одну ту же ошибку — добавляют подкормку перед тем, как посадить растения, но делать это категорически запрещено. Об этом сообщило Utro.ru.

Главная причина кроется в том, что избыток минералов — это большой стресс для растения. Кроме того, добавление подкормок может сделать почву более грязной.

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Наконец, удобрения с фосфором могут сжечь неокрепшую корневую систему и погубить растение.

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