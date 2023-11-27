27 ноября 2023, 23:24
Utro.ru: хвост трубой у кошки говорит о том, что она готова взаимодействовать
Хвост трубой у кошки чаще всего сообщает хозяину о том, что она готова взаимодействовать, или о ее хорошем расположении духа. К такому выводу пришили ветеринары после долго наблюдения за домашними питомцами, сообщило издание Utro.ru.
Опушенный кончик хвоста у кошки сообщает о ее хорошем настроении, а задранный вверх указывает на приветствие хозяина. Виляющая хвостом кошка показывает огорчение чем-либо, а вот кошка с вытянутым в прямую линию хвостом говорит о совсем неласковом настрое.
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Опущенный вниз хвост у животного чаще всего сигнализирует об агрессии, предупредили ветеринары.
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