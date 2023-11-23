Интересное 23 ноября 2023, 15:55 Utro.ru: холодильники и стиральные машинки не стоит подключать к удлинителям

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Некоторый электроприборы не стоит подключать к удлинителям, чтобы они не перегорели. Об этом рассказало Utro.ru.

Страндартная розетка выдерживает нагрузку до 3500 Ватт, удлинители же — от 2,5 до 3,8 тысячи. Поэтому несколько мощных приборов, которые воткнули в один пилот, могут вызвать перегрузку сети. Поэтому лучше подключать напрямую стиральные и посудомоечные машинки, холодильники и морозилки, а также микроволновки.

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