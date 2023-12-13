Интересное 13 декабря 2023, 17:11 Utro.ru: чтобы вареная картошка легче чистилась, нужно бросить ее в ледяную воду

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Во многие новогодние салаты добавляют сваренную в мундире картошку, но большинство людей не любят ее чистить. Как сделать это легко и быстро, рассказало Utro.ru.

Для начала нужно перед варкой провести ножом посредине картофелины линию по кожуре так, чтобы она соединилась. Потом, когда корнеплод будет почти готов, подготовить миску с холодной водой, можно даже положить в нее пару кубиков льда.

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Как только картошка сварится, нужно переложить ее в ледяную ванну. Буквально через 10 секунд она легко очистится.

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