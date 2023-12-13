13 декабря 2023, 17:11
Utro.ru: чтобы вареная картошка легче чистилась, нужно бросить ее в ледяную воду
Во многие новогодние салаты добавляют сваренную в мундире картошку, но большинство людей не любят ее чистить. Как сделать это легко и быстро, рассказало Utro.ru.
Для начала нужно перед варкой провести ножом посредине картофелины линию по кожуре так, чтобы она соединилась. Потом, когда корнеплод будет почти готов, подготовить миску с холодной водой, можно даже положить в нее пару кубиков льда.
Реклама
Как только картошка сварится, нужно переложить ее в ледяную ванну. Буквально через 10 секунд она легко очистится.
Продукты
Реклама
Реклама