13 декабря 2023, 17:08
Utro.ru: блюда с яйцами и рисом на праздничном столе принесут удачу в год Дракона
Чтобы прилечь удачу в 2024 году, очень важно поставить на стол правильные блюда, которые задобрят Дракона. Об этом сообщило Utro.ru.
Во-первых, стол должен быть красиво сервирован, неплохо будет поставить на него фигруку символа наступающего года.
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Также важен выбор блюд. Стоит отдать предпочтения тем, в составе которых есть курица, индейка, утка, рис и яйца. Также подойдут традиционные блюда китайской кухни.
Праздники
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