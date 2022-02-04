Утро в Петербурге опять началось без солнца. А кто-то считает, что это не просто облака

Санкт-Петербург утром окутал туман. В МЧС предупредили, что видимость составляет всего 500 метров. В соцсетях тут же разошлись фотографии с еле видными очертаниями города, а кто-то даже предположил, что туман ядовитый.

Скорее всего, какого-то необычного яда там нет. Но фотографии из Петербурга все равно красивые. Сегодня жителей города ждет мороз, до -19 градусов, но ближе к вечеру выглянет и солнце.