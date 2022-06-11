Утки напали на москвича и попали на видео

Житель Москвы хотел снять утят на видео, но ему помешали две взрослые утки. Птицы напали на молодого человека, которому пришлось быстро убегать.

Ролик с нападением уток опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы». На кадрах видно, как молодой человек пытается снять на видео нескольких утят, столпившихся у высокого бордюра. В какой-то момент на него нападают две взрослые утки. Птицы начинают щипать парня за ноги и махать крыльями, пытаясь отогнать от утят. В итоге молодому человеку приходится быстро убегать, чтобы оторваться от преследования одной из уток.

Как пошутили авторы канала, утки знали закон о запрете снимать несовершеннолетних на видео, поэтому и напали на преступника.