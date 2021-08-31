Установлено название судна, которое было обнаружено в Финском заливе

Исследователи установили название парусного торгового судна 17 века, которое было обнаружено в Финском заливе в 2020 году. Им помогла маркировка, нанесенная на торце корабля. Об этом сообщил «Политэксперт» со ссылкой на сайт Planet Today.

Оказалось, что корабль был построен еще в 1636 году. Водолазы смогли перевернуть судно и отыскать изображение с его названием. На торце был выгравирован лебедь. Ученые предполагают, что этой птицей, которая стоит в профиль, и было названо судно.

Также удалось установить размер корабля. В целом оно находится в приемлемом состоянии, несмотря на отломленный деревянный транец, который упал на морское дно. Теперь в планах у ученых отыскать документальные сведения о находке.