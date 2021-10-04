Кинокритик Александр Шпагин прокомментировал идею фильма «Вызов», съемки которого будут проходить в космосе. По его словам, это может придать картине хайпа, однако полноценный успех зависит не от него. Об этом сообщило РИА ФАН.

В съемках фильма примут участие актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Состав съемочной группы уже утвердил Роскосмос. Их полет начнется уже во вторник, 5 октября, из Казахстана в 11:55 по московскому времени. Пересильд и Шипенко проведут на станции примерно десять дней, после чего вернутся на землю. Кинокритик Александр Шпагин назвал съемки картины в космосе коммерчески привлекательными. Однако в остальном все зависит от того, как картину воспримут зрители.

«Что будет дальше — не очень понятно, потому что полноценный успех фильма зависит не от первого хайпа, а от сарафанного радио, которое обеспечивается, только если картина по-настоящему хороша», — отметил Шпагин.