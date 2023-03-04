Интересное 04 марта 2023, 15:38 «Ушел член семьи». В Выборгском замке тяжело пережили смерть кота Филимона Сотрудники Выборгского замка не будут искать замену умершему коту-хранителю Филимону Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Сотрудники Выборгского объединенного музея-заповедника тяжело переживают смерть хранителя замка — кота Филимона — и не настроены искать ему замену. Об этом написал Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на администрацию учреждения культуры.

«Мы пока не собираемся никого искать. Еще сотрудники не оправились от утраты. Ушел член семьи», — отметили в музее.

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Сотрудники учреждения убеждены, что вряд ли другой кот сможет заменить Филимона на его посту, стать таким же членом «большой замковой семьи».

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В комментариях к посту о смерти кота-хранителя на странице в соцсети «Вконтакте» Выборгского объединенного музея-заповедника пользователи активно предлагают музею рыжих котят.

«Видела, у метро бабуля отдавала такого же рыжего котенка. Ему, наверное, месяцев пять-шесть. Может, возьмете? Он такой же классный! Я могу вам его привести. Возьмите, пожалуйста! И бабуле полегче станет, и в замке опять рыжий хозяин появится!» — написала местная жительница.

Последние 13 лет кот Филимон прожил на Замковом острове и умер от неоперабельного рака.