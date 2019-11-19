«В текущем году зерна намолочено на 7,0% больше, чем год назад. Подсолнечника и сахарной свеклы получено больше на 19,9% и 24,1% соответственно. Сбор картофеля снизился на 1,6%, овощей — на 0,9% против уровня предыдущего года», — говорится в сообщении Росстата.

Также на 1 ноября зерновые и бобовые культуры обмолотили с 95% площадей, в том числе кукуруза на зерно — с 76,3%. Что касается технических культур, то подсолнечник убрали с 87,1% площадей, сахарную свеклу — с 86%. Кроме того, с 97,1% площадей посадки выкопали картофель и с 90,8% площадей собрали овощи.

«Основная доля зерна (70,5%), сахарной свеклы (89,8%) и подсолнечника (66,4%) выращена в сельхозорганизациях; картофеля (66,8%) и овощей (54,1%) — в хозяйствах населения. В крестьянских (фермерских) хозяйствах собрано 28,7% от общего сбора зерна, подсолнечника — 33,2%, сахарной свеклы — 10,1%, овощей — 19,0%», — отметили в Росстате.