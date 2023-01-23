Интересное 23 января 2023, 23:20 Уровень безработицы сократился в Нижегородской области

Читать 360tv в

В Нижегородской области значительно сократился уровень безработицы. В начале 2023 года в регионе насчитывалось порядка 7327 нетрудоустроенных людей. За аналогичный период 2022 года данный показатель составлял 8335 человек. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru.

Реклама

Самые высокие показатели снижения уровня безработицы на Бору, в Нижнем Новгороде и Шахунье. Рост числа людей без профессии произошел в Володарском, Городецком и Сергачском округах. Показатели остались на прежних значениях в Большеболдинском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском и Спасском районах.