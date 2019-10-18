Уральские умельцы решат одну из главных проблем России

Компания «Уралдорпроект» рассказала о новой технике, которая поразила зарубежных коллег. Их метод основан на использовании новейших технологий, качественных материалов и цифрового контроля.

«Одним из наиболее ярких достижений нашей компании является проектирование покрытия с применением новейшей технологии „Суперпейв“, которая позволяет с высокой точностью подобрать характеристики битума и асфальто-бетонной смеси под климатические особенности региона», — рассказала директор «Уралдорпроекта» Валентина Горбулина. Она также сообщила, что в Челябинской области уже уложен пробный километровый участок такой дороги.

Также отечественные ученые решили диагностировать состояние дорог с помощью лазерного 3D-сканирования. Инженеров США заинтересовали российские разработки, и вскоре «Уралдорпроект» представит их в Сингапуре.

Гостей удивила и еще одна отечественная компания. «Магистраль» представила уникальные модифицированные битумы.

Исполнительный директор компании рассказал, что их преимуществом является устойчивость при высоких и низких температурах. Они обеспечивают большую эластичность, прочность и сопротивление, чем обычные битумы.

Выставку посетили вице-премьер Максим Акимов, министр транспорта РФ Евгений Дитрих и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Они высоко оценили отечественные разработки.