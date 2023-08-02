Интересное 02 августа 2023, 23:09 Университет Индианы рассказал, что музыка из собственного плейлиста мотивирует спортсменов

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Музыка может мотивировать спортсменов заниматься, но при одном условии. Об этом рассказали исследователи из Университета Индианы (США) и Университета Донгук (Южная Корея), сообщил «Ридус».

В исследовании приняли участие 183 посетителя тренажерных залов. Участников разделили на две группы. Представители первой самостоятельно выбирали музыку для занятий, а представители второй слушали то, что им предлагали администраторы фитнес-центра.

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Спортсмены из первой группы испытывали больше мотивации и активнее проявляли себя во время тренировок.