Интересное 25 января 2023, 19:20 Уникальные кадры с изображением дальневосточных леопардов представят на выставке в Париже

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Видеоролик с изображением дальневосточных леопардов представят на выставке Национального музея естественной истории в Париже. Такой информацией поделились представители национального парка «Земля леопарда», где и проживают животные. Об этом сообщил ОТР.

Леопарды входят в Красную книгу. Животные обладают довольно скрытным характером, из-за чего на видео попадают в основном взрослые особи. Однако на выставке, которая состоится в марте 2023 года, покажут ролик с изображением троих котят.