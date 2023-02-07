Интересное 07 февраля 2023, 20:19 Уникальную икону покажут жителям Нижнего Новгорода

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Уникальную икону обнаружили в Крестовоздвиженском женском монастыре. Теперь ее представят жителям Нижнего Новгорода. Об этом сообщил NewsNN.ru со ссылкой на Нижегородскую митрополию.

Икону с изображением креста обнаружили случайно в ходе реставрационных работ в больничном корпусе монастыря. Она была завернута в газету, на которой стояла дата «3 сентября 1917 год».

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Теперь икону выставят в Александро-Невском соборе. Посмотреть на нее можно будет до 13 февраля.

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