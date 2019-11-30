Умирающему фанату «Звездных войн» показали новый фильм раньше премьеры

Компания Walt Disney Co. провела специальный показ своего предстоящего фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» для человека с неизлечимой болезнью, желанием которого было посмотреть фильм до своей смерти.

Мужчине и его маленькому сыну выпал шанс посмотреть девятую серию любимой саги в преддверии официальной даты выпуска. Это стало возможным, благодаря сотрудникам хосписа Роуэнс в Пурбруке, на юге Англии, пишет портал Huffpost.

«Вы можете помочь? У нас есть пациент, который является огромным поклонником „Звездных войн“. К сожалению, время не на его стороне. Он хочет посмотреть финальный фильм „Звездные войны: Скайуокер. Восход“ со своим маленьким сыном. Если вы знаете любого, кто может сделать это, пожалуйста, поделитесь с ними. Спасибо»

Обычно сюжеты всех фильмов «Звездных войн» держатся в секрете вплоть до их выхода. Но просьба хосписа стала вирусной и привлекла внимание генерального директора Disney Боба Айгера, который заявил, что эпизод будет показан пациенту и его семье.

«В этот День Благодарения мы в Disney благодарны за возможность поделиться Скайуокер. Восход с пациентом и его семьей. Пусть сила будет с вами и со всеми нами!»

Мужчина смотрел девятую часть киносаги прямо в хосписе, на ноутбуке, который привез сотрудник Disney.

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«Я просто хочу поблагодарить всех, кто помог сделать это. Во время ужасной ситуации вы помогли создать замечательные воспоминания и подарить радость моей семье», — сказал позже умирающий фанат «Звездных войн».

Мужчина отметил, что он является большим поклонником «Звездных войн», и он до сих пор не может поверить в то, что ему удалось увидеть ожидаемый эпизод.

Его супруга также рассказала, что вся семья была «по-настоящему тронута поддержкой всех».

«То, что произошло за последние несколько дней, было поистине сногсшибательным», — добавила женщина. Представительница хосписа Лиза Дэвис позже сказала, что она «совершенно потеряла дар речи» от успеха просьбы о просмотре фильма в социальных сетях.