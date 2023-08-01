Интересное 01 августа 2023, 20:10 Умер последний человек, который родился в XIX веке В Бразилии умер последний человек, родившийся в XIX веке Unsplash

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Жозе Паулину Гомес скончался в родной деревне в Бразилии в возрасте 127 лет. Он родился 4 августа 1895 года, сообщило издание The Sun.

Свидетельство о рождении бразильца не сохранилось. Но в архиве ЗАГСа муниципалитета Педра-Бонита нашли второй экземпляр свидетельства о браке Гомеса от 1917 года, в нем указывалось, что мужчина женился в возрасте 22 лет.

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У бразильца остались семеро детей, 25 внуков, 42 правнука и 11 праправнуков. Всю жизнь он работал на животноводстве и перестал ездить на лошадях только четыре года назад.

По словам его второй внучки Фабиолы Оливейры, в течение последнего месяца Гомес сильно болел из-за полиорганной недостаточности, которая и стала причиной его смерти. Мужчина не дожил до своего 128-го дня рождения всего несколько дней.

При жизни Гомес много времени проводил на свежем воздухе и придерживался здорового рациона питания. Кроме того, он постоянно поддерживал свою гибкость и активность на протяжении более 100 лет.