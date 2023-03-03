Интересное 03 марта 2023, 18:00 Умер хранитель Выборгского замка — кот Филимон Выборгский музей-заповедник: умер кот Филимон, являвшийся хранителем замка Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Хранитель Выборгского замка, кот Филимон, умер на восемнадцатом году жизни. Об этом сообщили на странице «Вконтакте» Выборгского объединенного музея-заповедника.

«Закончил свой земной путь Сэр Филимон — отныне Филимон Великолепный», — рассказали в учреждении, уточнив, что животное скончалось 2 марта.

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В музее рассказали, что кот прожил последние тринадцать на Замковом острове. Питомец умер от неоперабельного рака. Филимон входил в десятку самых известных котов Ленинградской области и страны.

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В музее вспомнили, как кот выходил приветствовать многочисленных туристов, как любил фотографироваться с посетителями замка и контролировал популяцию грызунов на музейной территории.

Выборгский замок основали в 1293 году в результате крестового похода шведов в Финляндию.

В подвалах Эрмитажа живут десятки котов. Считается, что первого кота сюда привез из Голландии Петр Великий. Главный из них — кот Ахилл, который даже выступал на сцене Эрмитажного театра.