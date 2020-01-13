Актера из «Бэтмэна» заставляли пить таблетки, уменьшающие размер пениса

Берт рассказал, что режиссер отправил к врачу для того, чтобы решить эту проблему. Врач прописал таблетки, которые должны были «сжать» пенис актера до «нужных» размеров для утягивающего костюма.

Однако актер принимал лекарство всего несколько дней, после чего бросил это дело из-за того, что опасался остаться бездетным. Вместо этого он решил использовать свою ярко-желтую накидку, чтобы скрыть свое чрезмерно большое достоинство.

При этом Берт также рассказал, что у его коллеги по сериалу Адама Уэста, который играл самого Бэтмена, были проблемы противоположного характера — ему приходилось набивать штаны полотенцами, чтобы улучшить свой вид в костюме супергероя.