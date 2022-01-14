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    14 января 2022, 15:43

    Улицу Северного счастья открыли в Губкинском

    Арина Бобкова

    В городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа переименовали улицу Молодежную. Теперь она носит название улица Северного счастья. Об этом сообщил «Север-Пресс».

    В конце 2021 года новые названия присвоили еще двум улицам. Таежная стала Ямальской, а Школьная получила название улица Дружбы.

    Решение о смене названий приняли из-за того, что они совпадали с названиями улиц в поселке Пурпе, который теперь вошел в состав города.

    «Сколько не ищи, такое название найдешь только в нашем городе», — сообщила пресс-служба администрации Губкинского в соцсети «ВКонтакте».