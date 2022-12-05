Интересное 05 декабря 2022, 22:27 Улицу Корепина в Екатеринбурге перекроют на месяц

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В Екатеринбурге закроют для движения транспорта улицу Корепина. Ограничение будет действовать месяц, сообщил Ura.ru со ссылкой на данные мэрии города.

Движение перекроют на участке от Балаклавского тупика до улицы Шефской. Проехать по этому отрезку нельзя будет с 17 декабря по 17 января 2023 года. Специалисты будут проводить работы по строительству тепловых сетей.

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«Будет ограничено движение транспорта по улице Корепина, от Балаклавского тупика до улицы Шефской, с 17 декабря 2022 года по 17 января 2023 года», — уточнили в ведомстве.

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